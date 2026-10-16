Concours « Worlds Collide Concert Tour »
Tentez de gagner des billets VIP pour le « Worlds Collide Concert Tour » à Paris le 21 février 2027, et retrouvez sur scène les stars de Descendants, ZOMBIES & Camp Rock.
Participez dès maintenant pour tenter de vivre une expérience inoubliable, incluant des activités exclusives et un accès privilégié au concert.
Lot
Pack VIP pour le « Worlds Collide Concert Tour » comprenant :
- Quatre (4) billets VIP, avec places réservées, pour le concert « Worlds Collide » du 21 février 2027 à l'Accor Arena de Paris
- Une photo de groupe avec les stars de Descendants, ZOMBIES & Camp Rock (*)
- L'accès aux balances avant le spectacle, incluant une prestation musicale des artistes (**)
- Une session spéciale de questions-réponses avec les artistes (**)
- Un enregistrement prioritaire et une entrée VIP dédiée
- Un accès coupe-file, pour acheter des produits dérivés sans faire la queue
- Un cadeau spécial sur le thème de Descendants, ZOMBIES & Camp Rock (créé exclusivement pour les VIP)
- Un pass VIP collector et plastifié, avec tour de cou assorti
(*) L'organisation des photos de groupe sera gérée par un représentant de la tournée ; les photos seront prises par groupes de 15 personnes.
(**) La participation des artistes à l'ensemble des programmes et activités VIP est susceptible de varier selon les dates.