Tentez de gagner des billets VIP pour le « Worlds Collide Concert Tour » à Paris

Pack VIP pour le « Worlds Collide Concert Tour » comprenant :

Quatre (4) billets VIP, avec places réservées, pour le concert « Worlds Collide » du 21 février 2027 à l'Accor Arena de Paris

Une photo de groupe avec les stars de Descendants, ZOMBIES & Camp Rock (*)

L'accès aux balances avant le spectacle, incluant une prestation musicale des artistes (**)

Une session spéciale de questions-réponses avec les artistes (**)

Un enregistrement prioritaire et une entrée VIP dédiée

Un accès coupe-file, pour acheter des produits dérivés sans faire la queue

Un cadeau spécial sur le thème de Descendants, ZOMBIES & Camp Rock (créé exclusivement pour les VIP)

Un pass VIP collector et plastifié, avec tour de cou assorti

(*) L'organisation des photos de groupe sera gérée par un représentant de la tournée ; les photos seront prises par groupes de 15 personnes.

(**) La participation des artistes à l'ensemble des programmes et activités VIP est susceptible de varier selon les dates.