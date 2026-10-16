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        • Les artistes de la tournée Disney « Worlds Collide » — mettant en scène des personnages issus des univers de Descendants, ZOMBIES et Camp Rock — prennent la pose sous des projecteurs violets et dorés. Au premier plan, on aperçoit un public enthousiaste, tandis que les artistes font des gestes en direction de la foule et de la caméra.
          Disney Descendants, Zombies, Camp Rock - Worlds Collide Concert Tour

          Tentez de gagner des billets VIP pour le « Worlds Collide Concert Tour » à Paris

          Le concours est ouvert du 03 novembre 2026 au 13 décembre 2026

        Concours « Worlds Collide Concert Tour »

        Tentez de gagner des billets VIP pour le « Worlds Collide Concert Tour » à Paris le 21 février 2027, et retrouvez sur scène les stars de Descendants, ZOMBIES & Camp Rock.

        Participez dès maintenant pour tenter de vivre une expérience inoubliable, incluant des activités exclusives et un accès privilégié au concert.

        Lot

        Pack VIP pour le « Worlds Collide Concert Tour » comprenant :

        • Quatre (4) billets VIP, avec places réservées, pour le concert « Worlds Collide » du 21 février 2027 à l'Accor Arena de Paris
        • Une photo de groupe avec les stars de Descendants, ZOMBIES & Camp Rock (*)
        • L'accès aux balances avant le spectacle, incluant une prestation musicale des artistes (**)
        • Une session spéciale de questions-réponses avec les artistes (**)
        • Un enregistrement prioritaire et une entrée VIP dédiée
        • Un accès coupe-file, pour acheter des produits dérivés sans faire la queue
        • Un cadeau spécial sur le thème de Descendants, ZOMBIES & Camp Rock (créé exclusivement pour les VIP)
        • Un pass VIP collector et plastifié, avec tour de cou assorti

        (*) L'organisation des photos de groupe sera gérée par un représentant de la tournée ; les photos seront prises par groupes de 15 personnes.
        (**) La participation des artistes à l'ensemble des programmes et activités VIP est susceptible de varier selon les dates.