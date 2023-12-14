Disney Illusion Island

Rejoignez Mickey et ses amis dans leur quête des trois livres mythiques cachés sur la mystérieuse île de Monoth afin de sauver le monde !

Incarnez Mickey et ses amis

Sélectionnez votre personnage favori et débloquez des capacités spéciales en surmontant des épreuves de plateforme de haut vol, en résolvant d'amusants casse-têtes et en triomphant de combats de boss épiques.

Élucidez les mystères de Disney Illusion Island

Courez, nagez, balancez-vous au-dessus du vide et sautez pour explorer une île aussi belle que mystérieuse et découvrir de splendides décors, des personnages hauts en couleur ainsi que des secrets enfouis.

Une aventure à savourer à quatre maximum

Jouez en solo ou avec jusqu'à trois autres personnes en multijoueur local pour sauver l'île de Monoth. Faites équipe avec vos amis et utilisez toutes sortes de talents uniques.

Jouez dans un véritable dessin animé Mickey

Découvrez une toute nouvelle aventure dessinée à la main, accompagnée d'une bande-son orchestrale originale et mettant en scène Mickey et ses amis avec leur véritable voix.